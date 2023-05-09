"Горняки" могут переехать на 44-тысячную Polsat Plus Arena в Гданьске, сообщает Meczyki.

Что нужно Украине для прямой путевки в группу ЛЧ 2023/24 – расклады перед решающими матчами евросезона

В нынешнем розыгрыше Шахтер принимал соперников на стадионе Войска Польского в Варшаве, но столичная Легия возвращается в еврокубки (Лигу конференций) и больше не сможет делиться ареной. С Гданьском такой проблемы не будет, поскольку местная Лехия вообще вылетает из элиты и может переехать. Шахтер еще год назад рассматривал этот вариант, однако не удалось договориться о финансовых условиях.

Теперь остается определить, в каком еврокубке окажутся "горняки" по итогам нынешней кампании. За 5 туров до финиша команда Йовичевича возглавляет УПЛ, что означает группу или квалификацию ЛЧ. Впрочем, вполне реальным остается второе место (точно квалификация ЛЧ) или даже третье (квалификация ЛЕ).

Экстракласс от украинца: загадочный трансфер во время войны и эффектное чемпионство, но этого мало для сборной