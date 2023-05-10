Півзахисник Шахтаря Деніл Кастільйо потрапив до заявки збірної Еквадору U-20.

Шахтар може змінити закордонний стадіон для виступів у єврокубках

"Гірники" лише 2 тижні тому підписали 19-річного гравця з ЛДУ Кіто. Кастільйо ще не має жодного матчу на дорослому рівні, але основний в молодіжці Еквадору. "Бананові" посіли четверте місце на останньому чемпіонаті Південної Америки, завдяки чому їдуть на Мундіаль.

ЧС-2023 U-20 відбудеться в Аргентині з 20 травня по 11 червня. Еквадор потрапив в групу В зі США, Фіджі та Словаччиною. Україна виграла попередній молодіжний Мундіаль у Польщі (2019 рік), однак цього разу не пройшла кваліфікацію і не зможе захистити титул.

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