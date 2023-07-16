Хавбек Якуб Янкто вернулся в Италию, где будет выступать за Кальяри.

На своем официальном сайте новичок Серии А представил 27-летнего полузащитника. Якуб Янкто подписал соглашение с Кальяри до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

Брайтон близок к трансферу нового центрбека – на этой позиции Де Дзерби видел Матвиенко, известна цена вопроса

Чешский футболист – открытый гей. Он совершил каминг-аут в феврале этого года. Янкто отлично знает чемпионат Италии. В прошлом полузащитник защищал цвета Удинезе и Сампдории.

В кампании 2022/23 Якуб играл в составе Спарты, хотя права на игрока принадлежали Хетафе. В активе хавбека 16 матчей и один гол. Во время выступлений в чемпионате Чехии с футболистом случилась неприятная история. Его автомобиль остановили, поскольку полиция сочла, что Янкто находится в состоянии алкогольного опьянения. Тест на алкоголь был отрицательным, а от теста на наркотики игрок отказался. Руководство Спарты временно отстранило футболиста от команды.

К слову, Янкто уже работал с Клаудио Раньери, который тренирует Кальяри, когда выступал за Сампдорию.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів