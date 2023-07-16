Хавбек Якуб Янкто повернувся в Італію, де буде виступати за Кальярі.

На своєму офіційному сайті новачок Серії А презентував 27-річного півзахисника. Якуб Янкто підписав угоду з Кальярі до 2025 року з опцією продовження ще на один сезон.

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Чеський футболіст – відкритий гей. Він здійснив камінг-аут у лютому поточного року. Янкто добре знає чемпіонат Італії. В минулому півзахисник захищав кольори Удінезе та Сампдорії.

В кампанії 2022/23 Якуб грав у складі Спарти, хоча права на гравця належали Хетафе. В активі хавбека 16 матчів та один гол. Під час виступів у чемпіонаті Чехії з футболістом трапилася неприємна історія. Його автомобіль зупинили, оскільки поліція вважала, що Янкто перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Тест на алкоголь був негативний, а від тесту на наркотики гравець відмовився. Керівництво Спарти тимчасово відсторонило футболіста від команди.

До слова, Янкто вже працював з Клаудіо Раньєрі, який наразі тренує Кальярі, коли виступав за Сампдорію.

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