Южная Америка, Олимпийские игры, квалификация, 3-й тур

Бразилия U-23 – Колумбия U-23 – 2:0

Голы: Эндрик, 25, Джон Кеннеди, 83

Бразильцы продолжили свое победное шествие в отборе на Олимпиаду, которая состоится летом 2024 года в Париже. Эндрик вывел вперед бразильцев, классно сыграв на добивании после выстрела Кеннеди из-за пределов штрафной. Кеннеди мог удвоить преимущество, классно разобравшись с несколькими защитниками, но вратарь ногой отразил удар в ближний угол.

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Во втором тайме Кеннеди таки забил. Все для него сделал Габриэл Пек, который заменил Эндрика, – нападающий прорвался в штрафную и от лицевой отдал в центр фактически на пустые ворота. Эта победа позволила Бразилии набрать 6 очков после 2 сыгранных матчей – впереди только Эквадор, у которого 7 пунктов после 3 поединков.