Південна Америка, Олімпійські ігри, кваліфікація, 3-й тур

Бразилія U-23 – Колумбія U-23 – 2:0

Голи: Ендрік, 25, Джон Кеннеді, 83

Бразильці продовжили свою переможну ходу у відборі на Олімпіаду, яка відбудеться влітку 2024 року в Парижі. Ендрік вивів вперед бразильців, класно зігравши на добиванні після пострілу Кеннеді з-за меж штрафного. Кеннеді міг подвоїти перевагу, класно розібравшись з кількома захисниками, але воротар ногою відбив удар у ближній кут.

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У другому таймі Кеннеді таки забив. Все для нього зробив Габріел Пек, який замінив Ендріка, – нападник прорвався у штрафний і від лицьової віддав у центр фактично на порожні ворота. Ця перемога дозволила Бразилії набрати 6 очок після 2 зіграних матчів – попереду лише Еквадор, у якого 7 пунктів після 3 поєдинків.