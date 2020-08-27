Ельче визначився з головним тренером, який поведе команду у першому сезоні після повернення в еліту.

Новим наставником "біло-зелених" став Хорхе Альмірон, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на сезон 2020/21.

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Ельче несподівано вирішив звільнити Хосе Рохо Мартіна після успішного завершення плей-офф Сегунди. Фаворитом на вакантне місце називали Дієго Марадону, але власник Ельче, аргентинський бізнесмен Крістіан Брагарнік, зробив ставку на іншого свого співвітчизника.

Додамо, що останнім клубом 49-річного Альмірона був саудівський Аль-Шабаб, в якому він затримався лише на сезон 2019/20.

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