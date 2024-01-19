"Мне посчастливилось иметь разговор с Арсеном Венгером. И это было не один раз. Он мне всегда говорил: на поле выжимай максимум из ситуации, играй на полную. И несмотря на то, что это за матч – отдавай там все свои силы. Видишь цель – иди к ней.

Полесье подписало экс-игрока Арсенала и сборной Франции, который забивал Украине

Из Арсенала я потом перешел в швейцарский Сьон. Это было в 2018-м. Затем был в аренде во французских Анже и Шоле, и в конце вернулся в Сьон. И вот теперь в моей карьере новая страница. Это – Полесье", – поделился Фортюн в интервью официальному сайту Полесья.

Напомним, Фортюн – воспитанник французского Ланса. Играл за молодежные команды лондонского Арсенала (U-18 и U-23). В июле 2018 года перешел в Сьон. Отправлялся в аренды во французские Анже и Шоле. Его контракт со швейцарцами действует до 30 июня 2024 года.

Яссин выступал за сборную Франции разных возрастных групп (от U-16 до U-20). В составе "трехцветных" даже забивал сборной Украины (3:0) в далеком 2015 году. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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