"Мені пощастило мати розмову з Арсеном Венгером. І це було не один раз. Він мені завжди казав: на полі витискай максимум із ситуації, грай на повну. І не зважаючи на те, що то за матч – віддавай там усі свої сили. Бачиш мету – йди до неї.

Полісся підписало екс-гравця Арсенала і збірної Франції, який забивав Україні

З Арсенала я потім перейшов до швейцарського Сьйону. Це було у 2018-му. Потім був у оренді у французьких Анже та Шоле, і врешті повернувся до Сйону. І ось тепер у моїй кар’єрі нова сторінка. Це – Полісся", – поділився Фортюн в інтерв'ю офіційному сайту Полісся.

Нагадаємо, Фортюн – вихованець французького Ланса. Грав за молодіжні команди лондонського Арсенала (U-18 і U-23). В липні 2018 року перейшов у Сьйон. Вирушав у оренди у французькі Анже та Шоле. Його контракт зі швейцарцями чинний до 30 червня 2024 року.

Яссін виступав за збірну Франції різних вікових груп (від U-16 до U-20). У складі "трикольорових" навіть забивав збірній України (3:0) у далекому 2015 році. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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