Французский полузащитник Яссин Фортюн продолжит карьеру в Полесье, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".

Полесье закрыло трансфер экс-игрока Динамо и Шахтера, – ТаТоТаке

24-летний правый вингер будет выступать за команду Юрия Калитвинцева на правах аренды из Сьона до конца сезона. После завершения срока соглашения новичок УПЛ будет иметь право выкупить игрока у швейцарского клуба.

Напомним, Фортюн – воспитанник французского Ланса. Играл за молодежные команды лондонского Арсенала (U-18 и U-23). В июле 2018 года перешел в Сьон. Отправлялся в аренды во французские Анже и Шоле. Его контракт со швейцарцами действует до 30 июня 2024 года.

Яссин выступал за сборную Франции разных возрастных групп (от U-16 до U-20). В составе "трехцветных" даже забивал сборной Украины (3:0) в далеком 2015 году. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

"Гі Ру знали всі жандарми, він стежив за підопічними на дискотеках": як українець з Динамо потрапив у легендарний Осер