Бразильский вингер Паулиньо Бойя прилетел в Украину, чтобы завершить свой переход в Металлист.

Бойя прилетел в Харьков в ночь на понедельник, чтобы подписать контракт с местным Металлистом, сообщает официальный Instagram клуба.

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Уже в субботу, 13 ноября, бразилец будет представлен в статусе игрока харьковчан в перерыве поединка с Прикарпатьем на ОСК Металлист. Начало встречи в 17:45.

Напомним, Бойя выступал за Сан-Паулу, контракт с которым действует до конца 2022 года. В настоящее время он выступает за Жувентуде на правах аренды. В текущем сезоне в 22 матчах забил 3 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн. евро.

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