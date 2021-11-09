Бойя прилетів до Харкова у ніч на понеділок, аби підписати контракт із місцевим Металістом, повідомляє офіційний Instagram клубу.

Металіст оголосив про трансфер бразильського вінгера

Вже у суботу, 13 листопада, бразилець буде презентований у статусі гравця харків'ян у перерві поєдинку з Прикарпаттям на ОСК Металіст. Початок зустрічі о 17:45.

Нагадаємо, Бойя виступав за Сан-Паулу, контракт з яким чинний до кінця 2022 року. Зараз він виступає за Жувентуде на правах оренди. У поточному сезоні у 22-х матчах забив 3 голи. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Металіст впевнено здолав Ужгород, залишивши закарпатців на дні Першої ліги, Полісся продовжило тривалу безвиграшну серію