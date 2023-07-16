Контрольные матчи.

Рух – Эпицентр – 0:0

Колос – ФСК Мариуполь – 2:0

Голы: Лучкевич, 23, Мякушко, 46

Кривбасс – Минай – 1:4

Голы: Приходько, 50, (пен.) – Твердохлиб, 19, Одарюк, 47, Голуб, 56, Гечев, 69

Рух – Прикарпатье – 3:1

Голы: Соломон-Отабор, 9, Притула, 35, Китела, 37 – Геник, 14

Удаление: Барчук, 33 (Прикарпатье)

Александрия – Кремень – 2:1

Голы: Кобзарь, ?, Базаев, ? – ?

Рух снова провел два поединка за один день. Сначала львовский клуб разошелся безголевой ничьей с Эпицентром, а позже в большинстве переиграл Прикарпатье. Счет открыл Соломон-Отабор, но Геник очень быстро выровнял положение. Барчук оставил Прикарпатье в меньшинстве, а Притула и Китела еще до перерыва установили победный счет.

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Колос убедительно обыграл ФСК Мариуполь. Лучкевич в первой половине забил первый мяч во встрече, а Мякушко сразу после перерыва удвоил преимущество. Александрия минимально победила Кремень благодаря голам Кобзаря и Базаева, а имя единственного автора мяча в составе Кремня не назвали.

Минай неожиданно разгромил Кривбасс. Твердохлиб замкнул прострел с правого фланга в первом тайме и вывел закарпатский клуб вперед. После перерыва Одарюк удвоил преимущество, а Приходько сразу сократил отставание ударом с отметки. Голуб и Гечев добили Кривбасс.

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