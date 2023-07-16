Минай сокрушил Кривбасс, Рух снова сыграл 2 матча, Колос обыграл ФСК Мариуполь: спарринги клубов УПЛ
Украинские клубы продолжают готовиться к следующему сезону.
Контрольные матчи.
Рух – Эпицентр – 0:0
Колос – ФСК Мариуполь – 2:0
Голы: Лучкевич, 23, Мякушко, 46
Кривбасс – Минай – 1:4
Голы: Приходько, 50, (пен.) – Твердохлиб, 19, Одарюк, 47, Голуб, 56, Гечев, 69
Рух – Прикарпатье – 3:1
Голы: Соломон-Отабор, 9, Притула, 35, Китела, 37 – Геник, 14
Удаление: Барчук, 33 (Прикарпатье)
Александрия – Кремень – 2:1
Голы: Кобзарь, ?, Базаев, ? – ?
Рух снова провел два поединка за один день. Сначала львовский клуб разошелся безголевой ничьей с Эпицентром, а позже в большинстве переиграл Прикарпатье. Счет открыл Соломон-Отабор, но Геник очень быстро выровнял положение. Барчук оставил Прикарпатье в меньшинстве, а Притула и Китела еще до перерыва установили победный счет.
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Колос убедительно обыграл ФСК Мариуполь. Лучкевич в первой половине забил первый мяч во встрече, а Мякушко сразу после перерыва удвоил преимущество. Александрия минимально победила Кремень благодаря голам Кобзаря и Базаева, а имя единственного автора мяча в составе Кремня не назвали.
Минай неожиданно разгромил Кривбасс. Твердохлиб замкнул прострел с правого фланга в первом тайме и вывел закарпатский клуб вперед. После перерыва Одарюк удвоил преимущество, а Приходько сразу сократил отставание ударом с отметки. Голуб и Гечев добили Кривбасс.
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