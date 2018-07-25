Карпаты начали подготовку к поединку 2 тура УПЛ против Черноморца. Занятие с командой провел и уругвайский новичок Кевин Мендес.

Уругвайский новичок Карпат Кевин Мендес приступил к тренировкам в общей группе. Львовяне сегодня начали подготовку к поединку 2 тура Премьер-лиги против Черноморца, информирует официальный сайт Карпат.

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Кевин Мендес ранее принадлежал итальянской Роме. Вингер подписал контракт с Карпатами на 3 года. Отметим, что пока львовский клуб еще не заявил Мендеса на сезон 2018/19.

Матч Карпаты – Черноморец состоится 29 июля. Начало в 17:00. Напомним, в 1 туре Черноморец победил Олимпик, а Карпаты потерпели поражение от Александрии.