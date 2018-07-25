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Новачок Карпат Кевін Мендес розпочав тренування у загальній групі

16:25 448 Читать на русском
Новачок Карпат Кевін Мендес розпочав тренування у загальній групі
Карпати готуються до Чорноморця / фото: ФК Карпати

Карпати розпочали підготовку до поєдинку 2 туру УПЛ проти Чорноморця. Заняття з командою провів і уругвайський новачок Кевін Мендес.

Уругвайський новачок Карпат Кевін Мендес приступив до тренувань у загальній групі. Львів'яни сьогодні розпочали підготовку до поєдинку 2 туру Прем'єр-ліги проти Чорноморця, інформує офіційний сайт Карпат.

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Кевін Мендес раніше належав італійській Ромі. Вінгер підписав контракт з Карпатами на 3 роки. Відзначимо, що наразі львівський клуб ще не заявив Мендеса на сезон 2018/19.

Матч Карпати – Чорноморець відбудеться 29 липня. Початок о 17:00. Нагадаємо, в 1 турі Чорноморець переміг Олімпік, а Карпати зазнали поразки від Олександрії.

Україна2 тур

Карпати - Чорноморець: Неділя 29 липня 2018

Карпати
до матчу
3
дн
:
23
год
:
9
хв
Чорноморець
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Кевін Мендес Кевін Мендес Карпати Карпати Карпати - Чорноморець
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