Новачок Карпат Кевін Мендес розпочав тренування у загальній групі

Карпати розпочали підготовку до поєдинку 2 туру УПЛ проти Чорноморця. Заняття з командою провів і уругвайський новачок Кевін Мендес.

Уругвайський новачок Карпат Кевін Мендес приступив до тренувань у загальній групі. Львів'яни сьогодні розпочали підготовку до поєдинку 2 туру Прем'єр-ліги проти Чорноморця, інформує офіційний сайт Карпат.

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Кевін Мендес раніше належав італійській Ромі. Вінгер підписав контракт з Карпатами на 3 роки. Відзначимо, що наразі львівський клуб ще не заявив Мендеса на сезон 2018/19.

Матч Карпати – Чорноморець відбудеться 29 липня. Початок о 17:00. Нагадаємо, в 1 турі Чорноморець переміг Олімпік, а Карпати зазнали поразки від Олександрії.