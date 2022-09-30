Форвард Черноморца Кевин Кубемба в свое время оказался в очень забавной истории, связанной с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

5 лет назад Кубемба в твиттере решил попытаться просить интимные фотографии, притворившись Эммануэлем Макроном.

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Самое забавное в этой ситуации то, что никнейм конголезца остался неизменным, так что прикрытие получилось провальным. После этого аккаунт форварда был заблокирован соцсетью.

Напомним, вчера, 29 сентября, Кубемба официально стал новичком Черноморца. Последним его клубом был малазийский Куала-Лумпур. За свою карьеру Кубемба успел поиграть во Франции (Амьен, Лилль, Брест, Бур-ен-Брес), бельгийский Сент-Трюйден, болгарский ЦСКА София, азербайджанский Сабаил и албанскую Теуту.

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