Форвард Чорноморця Кевін Кубемба свого часу опинився у дуже кумедній історії, пов'язаній з президентом Франції Еммануелем Макроном.

5 років тому Кубемба у твіттері вирішив спробувати просити інтимні світлини, прикинувшись Еммануелем Макроном.

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Найкумедніше в цій ситуації те, що нікнейм конголезця залишився незмінним, тож прикриття вийшло провальним. Після цього акаунт форварда був заблокований соцмережею.

Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Кубемба офіційно став новачком Чорноморця. Останнім його клубом був малазійський Куала-Лумпур. За свою кар'єру Кубемба встиг пограти у Франції (Ам'єн, Лілль, Брест, Бур-ен-Брес), бельгійський Сент-Трюйден, болгарський ЦСКА Софія, азербайджанський Сабаїл та албанську Теуту.

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