Черноморец в своем Telegram-канале сообщил, что Кубемба присоединился к одесситам в летнее трансферное окно.

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"Моряки" в очередной раз продемонстрировали свой креатив: фотографию конголезца разместили в вагоне поезда, на дверях которого написано "осторожно, трансферное окно закрывается". Интересно, что об условиях перехода не сообщается, но до этого он находился в статусе свободного агента.

Последним его клубом была малазийская Куала-Лумпур. За свою карьеру Кубемба успел поиграть во Франции (Амьен, Лилль, Брест, Бур-ен-Брес), бельгийский Сент-Трюйден, болгарский ЦСКА София, азербайджанский Сабаил и албанскую Теуту. Общая статистика африканца не впечатляет: в 196 матчах он отличился 28 голами и 9 ассистами.

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