Лидер первенства после потери перебравшегося в Аль-Наср Луиша Каштру уже не имеет такого ощутимого преимущества над конкурентами. Сегодняшнее поражение стало для Ботафого вторым подряд, но запаса очков хватает, чтобы сохранять лидерство.

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Атлетико Минейро расположился в середине турнирной таблицы, но на своем поле сумел обыграть фаворита. Единственный гол в этом матче забил Паулиньо, но отметить нужно ассист. Педринью из собственной половины выдал роскошную передачу к чужой штрафной, отрезав всю команду соперника.

Следует заметить, что полузащитник, права на которого до сих пор принадлежат Шахтеру, отличился ассистом во втором туре подряд. Против Ботафого Педриньо стал лучшим игроком матча, получив самую высокую оценку от статистических порталов.

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