"На подачах Люк опаснее, чем Неймар. У Барсы не было атакующего игрока такого типа, как де Йонг. Думаю, такой форвард должен быть в любой команды.

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Я уже в прошлом году говорил клубу о том, что Люка стоит подписать. Мне хотелось использовать разных нападающих. Если в матче нужен такой парень, как Люк, то он будет играть. Мы потеряли Гризманна в последний день трансферного окна, у нас осталось всего три форварда.

Впервые мы с Люком вышли на связь 8 августа. К тому моменту я часто задавался вопросом о том, почему у Барсы нет такого нападающего", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, Барса арендовала 31-летнего форварда у Севильи на сезон с правом выкупа. В прошлом сезоне Люк де Йонг провел 48 матчей, записав в свой актив 9 голов и ассист.

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