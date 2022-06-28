"Мне нравится, как Юрген Клопп снова нашел способ добиться своего. Он ныл годами. Упирались, упирались, но в итоге сдались и дали ему те 5 замен.

Изменение в футбольных правилах, появившееся благодаря коронавирусу, стало постоянным

Клопп все равно будет использовать 2-3 в больших матчах. Но кто мы такие, чтобы с ним спорить, да? В топ-поединках Ливерпуль и Сити даже три замены не исчерпывают.

Другое дело – матчи против условных Кристал Пелас или Брентфорда. Когда против них насыщена оборона и счёт 0:0. Ну конечно, в таких случаях нужно дать им возможность выпустить 5 свежих игроков мирового класса.

Я считаю, что это несправедливо. АПЛ все равно останется самой конкурентной лигой, но большие команды получат дополнительное преимущество", – цитирует Таунсенда Goal.com.

Напомним, что ФИФА закрепила правило 5 замен на постоянной основе. В других чемпионатах командам разрешали производить 5 замен еще со времен коронавируса, однако АПЛ вернулась к классическим трем.