Атакующий полузащитник Росс Баркли перешел в Лутон Таун, информирует официальный сайт клуба. 29-летний игрок поставил подпись под контрактом в статусе свободного агента.

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В новой команде Баркли будет играть под шестым номером.

"Вернуться в Премьер-лигу – это отличная мотивация для меня. Я все еще относительно молод, и за последние пару лет я не играл так много, как мне хотелось бы. Но я сохранил много энергии и следил за собой. Мне еще есть что показать, я готов и мотивирован", – отметил Росс.

Прошлый сезон Баркли провёл в составе Ниццы. Ранее он выступал за Шеффилд Уэнсдей, Лидс, Челси и Астон Виллу. Баркли трижды встречался с киевским Динамо в составе Челси в Лиге Европы.