Атакувальний півзахисник Рос Барклі перейшов у Лутон Таун, інформує офіційний сайт клубу. 29-річний гравець поставив підпис під контрактом у статусі вільного агента.

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У новій команді Барклі гратиме під шостим номером.

"Повернутися в Прем'єр-лігу – це чудова мотивація для мене. Я все ще відносно молодий, і за останні декілька років я не грав так багато, як мені хотілося б. Але я зберіг багато енергії і стежив за собою. Мені ще є що показати, я готовий і мотивований", – зазначив Рос.

Минулий сезон Барклі провів у складі Ніцци. Раніше він виступав за Шеффілд Венсдей, Лідс, Челсі та Астон Віллу. Барклі тричі зустрічався з київським Динамо у складі Челсі в Лізі Європи.