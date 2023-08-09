Новачок АПЛ підписав легенду Челсі – він тричі грав проти Динамо
Півзахисник Рос Барклі підписав контракт із новачком англійської Прем'єр-ліги.
Атакувальний півзахисник Рос Барклі перейшов у Лутон Таун, інформує офіційний сайт клубу. 29-річний гравець поставив підпис під контрактом у статусі вільного агента.
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У новій команді Барклі гратиме під шостим номером.
"Повернутися в Прем'єр-лігу – це чудова мотивація для мене. Я все ще відносно молодий, і за останні декілька років я не грав так багато, як мені хотілося б. Але я зберіг багато енергії і стежив за собою. Мені ще є що показати, я готовий і мотивований", – зазначив Рос.
Минулий сезон Барклі провів у складі Ніцци. Раніше він виступав за Шеффілд Венсдей, Лідс, Челсі та Астон Віллу. Барклі тричі зустрічався з київським Динамо у складі Челсі в Лізі Європи.