"Я счастлив, что приехал в Александрию, рад, что тренерский штаб оценил мою работу во время летних сборов. У меня большие ожидания относительно получения игровой практики.

Александрия осуществила трансфер африканца

Я ничего не слышал об украинских командах раньше. Мои друзья рассказали мне, что УПЛ достаточно высокого уровня, а Александрия – очень хорошая команда. Не скажу, что у меня уже есть друзья в клубе, но мы все достаточно хорошо общаемся и даже подшучиваем.

Моя цель – помочь клубу добиться поставленных задач и попасть в еврокубки. Я здесь не столько ради себя, сколько ради успеха клуба, потому что я – его часть", – заявил Фомба в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, 22-летний Боурама подписал с Александрией контракт на 2 года. До этого он выступал в Мали, Греции и Румынии.

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