22-летний малийский защитник отныне будет выступать за "горожан", информирует официальный сайт клуба. Фомба подписал с Александрией контракт на 2 года.

Александрия за день подписала еще двух новичков

Боурама начинал профессиональную карьеру на родине, но в январе 2019-го перебрался в грузинский Рустави, где за полгода не сыграл ни одного матча. После малиец выступал в румынской Лиге 1 за Киндию Тарговиште, Чеалулу Пятру Неаму и Политехнику.

К слову, Александрия начнет новый сезон 25 июля гостевым матчем против Зари, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Зазнали розгрому від Динамо, уникли банкрутства і повернули чемпіонство – все про суперника Ворскли в Лізі конференцій