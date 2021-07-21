Новачок Олександрії: Раніше нічого не чув про українські команди
Малійський захисник Боурама Фомба поділився першими емоціями від трансферу в Олександрію.
"Я щасливий, що приїхав в Олександрію, радий, що тренерський штаб оцінив мою роботу під час літніх зборів. У мене великі очікування щодо отримання ігрової практики.
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Я нічого не чув про українські команди раніше. Мої друзі розповіли мені, що УПЛ досить високого рівня, а Олександрія – дуже хороша команда. Не скажу, що у мене вже є друзі в клубі, але ми всі досить добре спілкуємося і навіть піджартовуємо.
Моя мета – допомогти клубу досягти поставлених завдань і потрапити в єврокубки. Я тут не так заради себе, як заради успіху клубу, тому що я – його частина", – заявив Фомба у коментарі прес-службі клубу.
Нагадаємо, 22-річний Боурама підписав з Олександрією контракт на 2 роки. До цього він виступав у Малі, Греції та Румунії.
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