"Я щасливий, що приїхав в Олександрію, радий, що тренерський штаб оцінив мою роботу під час літніх зборів. У мене великі очікування щодо отримання ігрової практики.

Олександрія здійснила трансфер африканця

Я нічого не чув про українські команди раніше. Мої друзі розповіли мені, що УПЛ досить високого рівня, а Олександрія – дуже хороша команда. Не скажу, що у мене вже є друзі в клубі, але ми всі досить добре спілкуємося і навіть піджартовуємо.

Моя мета – допомогти клубу досягти поставлених завдань і потрапити в єврокубки. Я тут не так заради себе, як заради успіху клубу, тому що я – його частина", – заявив Фомба у коментарі прес-службі клубу.

Нагадаємо, 22-річний Боурама підписав з Олександрією контракт на 2 роки. До цього він виступав у Малі, Греції та Румунії.

Зазнали розгрому від Динамо, уникли банкрутства і повернули чемпіонство – все про суперника Ворскли в Лізі конференцій