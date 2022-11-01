Новички не владеют английским: названа одна из проблем Ливерпуля
Мерсисайдский клуб старается решить проблему плохого владения игроками английским языком с помощью одного из тренеров.
Некоторые футболисты Ливерпуля не знают английский, и в этом заключается одна из главных проблем команды на старте сезона. Об этом информирует журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
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Недостаточный уровень знания английского языка демонстрируют новички команды. Это особенно проявляется в стрессовых ситуациях во время матчей.
Согласно источнику, клуб обеспокоен этой проблемой и старается её решить. Существенную помощь новичкам с этой проблемой оказывает тренер Витор Матос.
Напомним, что после 12 сыгранных матчей Ливерпуль занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ.
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