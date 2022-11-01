Мерсисайдський клуб намагається вирішити проблему поганого володіння гравцями англійською за допомогою одного з тренерів.

Деякі футболісти Ліверпуля не знають англійської, і в цьому полягає одна з головних проблем команди на старті сезону. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

Ліверпуль визначився з долею Клоппа після провального старту сезону – тренера вже питають про відставку

Недостатній рівень знання англійської демонструють новачки команди. Це особливо проявляється у стресових ситуаціях під час матчів.

Згідно з джерелом, клуб стурбований цією проблемою та намагається її вирішити. Істотну допомогу новачкам із цією проблемою надає тренер Вітор Матос.

Нагадаємо, що після 12 зіграних матчів Ліверпуль посідає 9 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Ліверпуль вдруге поспіль програв аутсайдеру АПЛ – Нуньєс запоров два супермоменти, кінець рекордної серії ван Дейка