Несмотря на неубедительные выступления команды в сезоне 2022/23, Ливерпуль по-прежнему доверяет Юргену Клоппу. Более того, руководство клуба готовит Клоппу кадровое усиление состава.

Летом Ливерпуль планирует совершить несколько громких трансферов, а зимой приоритетом "красных" является подписание игрока на позицию центрального полузащитника. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

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Сам тренер тоже не собирается уходить в отставку и настроен исправить затруднительное турнирное положение. На вопрос о своем возможном уходе Юрген ответил следующее: "Я не устал. Выложусь на 100%, чтобы исправить ситуацию. Моя работа состоит в том, чтобы быть здесь не только в хорошие времена, но и выходить из черной полосы", – цитирует Клоппа Sky Sports.

В сезоне 2022/23 Ливерпуль уже оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов, а вот в чемпионате дела "красных" обстоят откровенно неудачно. В 12-ти матчах АПЛ подопечные Клоппа потерпели 4 поражения и выиграли всего 4 матча. В результате Ливерпуль набрал 16 очков и занимает 9 место, отставая от лидера на 15 пунктов, а от зоны ЛЧ – на 8.

Напомним, Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года. С мерсисайдцами тренер стал чемпионом АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов 2018/19. Еще дважды "красные" проиграли в финале ЛЧ (оба раза – Реалу).

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