Новая жертва Кумана под угрозой отставки – Барселона перед Динамо в ЛЧ списала одну из больших надежд
Рональд Куман пытается упорядочить дела в Барсе. Нидерландский тренер получил ультиматум от руководства и нашел одного из виновников неудач.
Его арендовали летом из венского Рапида за 500 тысяч евро. "Австрийский Месси" Юсуф Демир не сыграл с Динамо на Камп Ноу в 3 туре Лиги чемпионов и имеет призрачные шансы выйти в ответном матче в Киеве 2 ноября. Талантливый 18-летний вингер начинал с большими надеждами.
Демир мечтал играть за Барсу, отказал нескольким немецким клубам, завоевал почетный №11 на Камп Ноу и провел более 30 минут в первом туре ЛЧ против Баварии. Стал вторым после Месси самым молодым в истории "блаугранас" иностранцем, сыгравшим в Лиги чемпионов. Выходил на 4 тура и в Примере. Однако после регулярной практики на старте сезона Демир не попадает в состав уже 5 матчей подряд.
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Прекрасный период в межсезонье (гол и ассист в спаррингах с Ювентусом и Штутгартом) Юсуф не смог развить в официальных поединках. На молодого игрока оказывалось слишком большое давление, и он не выдержало, пишут каталонские СМИ. Последний раз Демир выходил на 9 минут в чемпионате Испании еще 26 сентября, хотя перед этим дважды подряд начинал в стартовом составе. Игрок, которого Барселона имеет право выкупить за 10 миллионов евро, рискует повторить судьбу Самюэля Умтити – чемпиона мира 2018, постоянно сидящего на скамейке запасных.
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Раньше ему способствовали травмы Агуэро и Фати, сейчас места стало еще меньше. Куман окончательно потерял доверие к Демиру, убеждает Diario SPORT. На его месте правого вингера теперь выступает даже номинальный защитник Сержиньо Дест. В Барсе уверены, что Юсуф подвел главного тренера, играя против Гранады и Кадиса.
Две ничьи в матчах с борцами за выживание поставили Кумана на край пропасти. Одним из виновником 58-летний нидерландец считает австрийца, которому "не хватило отваги" в атаке. Мол, атакующий полузащитник перестал идти в обводку и начал искать простейшие решения преимущественно через короткий пас.
Отметим, что Демир должен сыграть по крайней мере 45 минут в еще 18 матчах сезона, чтобы каталонский клуб вынужден был выкупить его у Рапида. Впрочем каталонские журналисты не верят, что это произойдет.
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