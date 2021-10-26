Рональд Куман пытается упорядочить дела в Барсе. Нидерландский тренер получил ультиматум от руководства и нашел одного из виновников неудач.

Его арендовали летом из венского Рапида за 500 тысяч евро. "Австрийский Месси" Юсуф Демир не сыграл с Динамо на Камп Ноу в 3 туре Лиги чемпионов и имеет призрачные шансы выйти в ответном матче в Киеве 2 ноября. Талантливый 18-летний вингер начинал с большими надеждами.

Демир мечтал играть за Барсу, отказал нескольким немецким клубам, завоевал почетный №11 на Камп Ноу и провел более 30 минут в первом туре ЛЧ против Баварии. Стал вторым после Месси самым молодым в истории "блаугранас" иностранцем, сыгравшим в Лиги чемпионов. Выходил на 4 тура и в Примере. Однако после регулярной практики на старте сезона Демир не попадает в состав уже 5 матчей подряд.

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Прекрасный период в межсезонье (гол и ассист в спаррингах с Ювентусом и Штутгартом) Юсуф не смог развить в официальных поединках. На молодого игрока оказывалось слишком большое давление, и он не выдержало, пишут каталонские СМИ. Последний раз Демир выходил на 9 минут в чемпионате Испании еще 26 сентября, хотя перед этим дважды подряд начинал в стартовом составе. Игрок, которого Барселона имеет право выкупить за 10 миллионов евро, рискует повторить судьбу Самюэля Умтити – чемпиона мира 2018, постоянно сидящего на скамейке запасных.

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Раньше ему способствовали травмы Агуэро и Фати, сейчас места стало еще меньше. Куман окончательно потерял доверие к Демиру, убеждает Diario SPORT. На его месте правого вингера теперь выступает даже номинальный защитник Сержиньо Дест. В Барсе уверены, что Юсуф подвел главного тренера, играя против Гранады и Кадиса.

#FCB



El joven jugador austríaco no ha disputado ni un minuto en los últimos cuatro partidos



El club ya no tiene claro hacer efectiva la opción de compra que tiene sobre él



️ @ferrancorreas https://t.co/1vU9uMR5Q3 — Diario SPORT (@sport) October 26, 2021

Две ничьи в матчах с борцами за выживание поставили Кумана на край пропасти. Одним из виновником 58-летний нидерландец считает австрийца, которому "не хватило отваги" в атаке. Мол, атакующий полузащитник перестал идти в обводку и начал искать простейшие решения преимущественно через короткий пас.

Отметим, что Демир должен сыграть по крайней мере 45 минут в еще 18 матчах сезона, чтобы каталонский клуб вынужден был выкупить его у Рапида. Впрочем каталонские журналисты не верят, что это произойдет.

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