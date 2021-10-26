Рональд Куман намагається впорядкувати справи в Барсі. Нідерландський тренер отримав ультиматум від керівництва і знайшов одного з винуватців невдач.

Його орендували влітку з віденського Рапіда за 500 тисяч євро. "Австрійський Мессі" Юсуф Демір не зіграв з Динамо на Камп Ноу в 3 турі Ліги чемпіонів і має примарні шанси вийти у матчі-відповіді в Києві 2 листопада. Талановитий 18-річний вінгер починав з великими надіями.

Демір мріяв грати за Барсу, відмовив кільком німецьким клубам, отримав почесний №11 на Камп Ноу і провів понад 30 хвилин у першому турі ЛЧ проти Баварії. Став другим після Мессі наймолодшим в історії "блаугранас" іноземцем, якого випустили на гру Ліги чемпіонів. Виходив на 4 тури і у Прімері. Та після регулярної практики на старті сезону Демір не потрапляє у склад вже 5 матчів поспіль.

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Чудовий період у міжсезонні (гол та асист у спарингах з Ювентусом і Штутгартом) Юсуф не зміг розвинути в офіційних поєдинках. На молодого гравця чинився великий тиск, і він не витримав, пишуть каталонські ЗМІ. Востаннє Демір виходив на 9 хвилин у чемпіонаті Іспанії ще 26 вересня, хоча перед тим двічі поспіль починав у стартовому складі. Гравець, якого Барселона має право викупити за 10 мільйонів євро, ризикує повторити долю Самюеля Умтіті – чемпіона світу 2018, який постійно сидить на лаві запасних.

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Раніше йому допомагали травми Агуеро та Фаті, зараз місця стало ще менше. Куман остаточно втратив довіру до Деміра, переконує Diario SPORT. На його місці правого вінгера тепер виступає навіть номінальний захисник Сержіньйо Дест. У Барсі переконані, що Юсуф підвів головного тренера, коли грав проти Гранади та Кадіса.

#FCB



El joven jugador austríaco no ha disputado ni un minuto en los últimos cuatro partidos



El club ya no tiene claro hacer efectiva la opción de compra que tiene sobre él



️ @ferrancorreas https://t.co/1vU9uMR5Q3 — Diario SPORT (@sport) October 26, 2021

Дві нічиї в матчах з борцями за виживання поставили Кумана на край прірви. Одним з винуватцем 58-річний нідерландець вважає австрійця, якому "не вистачило відваги" в атаці. Мовляв, атакувальний півзахисник припинив йти на дриблінг та почав шукати найпростіші рішення, переважно через короткий пас без загострень.

Відзначимо, що Демір повинен зіграти принаймні 45 хвилин у ще 18 матчах сезону, аби каталонський клуб змушений був би викупити його в Рапіда. Однак каталонські журналісти не вірять, що це відбудеться.

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