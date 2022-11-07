Новая отставка в АПЛ: один из аутсайдеров официально уволил тренера
Саутгемптон решил прекратить сотрудничество с австрийским специалистом Ральфом Хазенхюттлем.
Саутгемптон на своем официальном сайте сообщил о разрыве контракта с Хазенхюттлем. Тренер молодежной команды Рубен Селлес станет временной заменой, а о новом наставнике клуб должен объявить в скором времени.
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Специалист проработал в должности почти 4 года, но сейчас клуб принял решение о необходимости смены тренера. Посодействовали этому неудачные результаты команды: 12 очков и 18 место после 14 сыгранных туров.
За свою карьеру австриец поработал в Аалене, Ингольштадте и РБ Лейпциг.
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