Саутгемптон на своем официальном сайте сообщил о разрыве контракта с Хазенхюттлем. Тренер молодежной команды Рубен Селлес станет временной заменой, а о новом наставнике клуб должен объявить в скором времени.

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Специалист проработал в должности почти 4 года, но сейчас клуб принял решение о необходимости смены тренера. Посодействовали этому неудачные результаты команды: 12 очков и 18 место после 14 сыгранных туров.

За свою карьеру австриец поработал в Аалене, Ингольштадте и РБ Лейпциг.

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