Саутгемптон на своєму офіційному сайті повідомив про розрив контракту з Хазенхюттлем. Тренер молодіжної команди Рубен Селлес стане тимчасовою заміною, а про нового наставника клуб має оголосити незабаром.

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Фахівець пропрацював на посаді майже 4 роки, але зараз клуб ухвалив рішення про необхідність зміни тренера. Посприяли цьому невдалі результати команди: 12 очок та 18 місце після 14 зіграних турів.

Додамо, що за свою кар'єру австрієць попрацював у Аалені, Інгольштадті та РБ Лейпциг.

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