ПСЖ взял 11 новых игроков за одно трансферное окно. Большинство из которых – форварды.

ПСЖ попрощался с Месси и продал Неймара, однако набрал десяток новых футболистов. Луис Энрике новый проект вокруг Мбаппе.

Самым дорогим новичком стал Рандаль Коло-Муани, с которым Килиану было комфортно играть в сборной Франции. За него ПСЖ заплатил Айнтрахту 95 млн евро. Впрочем, месяцем ранее парижане взяли в аренду с обязательным выкупом за 65 млн другого форварда – Гонсалу Рамуша из Бенфики.

ПСЖ официально оформил трансфер скандального вице-чемпиона мира

На правый фланг атаки в основу пришел Усман Дембеле (50 млн) из Барселоны, а ему на замену – Брэдли Барколя (45 млн) из Лиона. За ту же позицию конкурирует Ли Кан-Ин (22 млн), подписанный из Мальорки.

Оборону усилили Лукас Эрнандес (47 млн) и Милан Шкриняр (свободный агент). Бесплатно также удалось пригласить Марко Асенсио из Реала, голкипера Арнау Тенаса из Барселоны и итальянского таланта Шера Ндура.

Центр поля дополнил только Мануэль Угарте, за 60 млн перешедший из Спортинга. Расходы Парижа составили 350 миллионов евро по подсчетам Transfermarkt.