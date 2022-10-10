Программу 10-го тура АПЛ закрывал поединок на Сити Граунд, где Ноттингем Форест принимал Астон Виллу. Обеим командам было очень важно набрать хоть какие-то очки. "Форестеры" потерпели пять поражений подряд и опустились на дно таблицы, а бирмингемцы шли аж на 16-й позиции.

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В первом тайме футболисты не поразили фанов. Гости не провели ни одного незаблокированного удара из пределов штрафной (и в целом пробили 6 раз), а хозяева имели всего три выстрела – два после стандартов, а один накрыт. На двоих коллективы не наиграли даже на 0,5 ожидаемых голов, но на перерыв команды отправились при счете 1:1.

Денис Бонавентуре на 15-й минуте вывел Ноттингем вперед, замкнув навес Гиббса-Уайта со штрафного. Мощный дальний удар Янга на 22-й минуте восстановил статус-кво. Вот и вся острота в первой половине встречи.

Во втором тайме содержание игры особо не изменилось. Астон Вилла действовала активнее, однако моментов почти не возникало. В актив бирмингемцев можно занести только подачу на 60-й минуте, которую Уоткинс замкнул ударом головой метров с шести (голкипер справился). Ноттингем огрызнулся дальним выстрелом Гиббса-Вайта шведом – получилось очень неточно. Также можно вспомнить передачу на 11 метров под удар Макгинну, но капитан гостей пробил максимально слабо.

Забить хотя бы один гол командам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Ноттингем прервал 5-матчевую серию поражений, поднявшись на девятнадцатую позицию и опустив Лестер на дно. Астон Вилла с 9 зачётными баллами остается шестнадцатой.

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