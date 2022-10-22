Победы над Ман Сити и Вест Хэмом, очевидно, не придали Ливерпулю уверенности. Даже со всеми кадровыми проблемами мерсисайдцы не имеют права проигрывать одной из самых худших команд лиги. Судьбу отчетного матча решил лишь один гол, который в свой актив записал Тайво Авоньи. Форвард установил рекорд Ноттингем Форест, став первым игроком в истории клуба, который забивал во всех трех матчах АПЛ на домашнем стадионе, которые начал в стартовом составе.

Ливерпуль проиграл худшей команде АПЛ – героический Алиссон не спас от 38-летнего проклятия

Команда Клоппа осталась на 7 месте с 16 очками и 4 баллами отставания от топ-4. За 13 туров текущего сезона мерсисайдцы проиграли (3) уже больше, чем за весь предыдущий (2). В свою очередь Ноттингем одержал лишь вторую победу в сезоне, благодаря чему до встречи Лестера против Вулверхэмптона поднялся со дна таблицы на предпоследнюю строчку.