Последний клуб английской Премьер-лиги против команды Клоппа, которая выстрадала 2 подряд триумфа дома, но все еще не могла дотянуться до зоны ЛЧ даже в случае продолжения победной серии. Матч, как и онлайн-трансляция Ноттингем Форест – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 14:30. "Красным" откровенно не хватало травмированных Жоты и Дарвина. Эллиот блестящим пасом вывел Карвальо один на один с Хендерсоном, но голкиперу из МЮ столь прямолинейно не забить. Ван Дейк из пределов вратарской мог расстреливать, а вместо этого решил сбрасывать на Фирмино, который расположился параллельным курсом и совсем не ожидал такого замысла партнера.

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Салах с болью упал на ровном месте. Казалось, еще одна большая потеря Ливерпуля, обошлось. Первый ответ "лесников" стал анонсом событий второго тайма. Выход 2 в 2, Лингард беспомощно пробил в голкипера, однако после перерыва в одной из подобных контратак Авоньи сначала усадил Гомеса на желтую карточку, а затем после стандарта пробил в штангу и добил при полном содействии обоих центрбеков Ливерпуля. Милнер подчищал у своих ворот и создавал перспективные моменты своими навесами с правого фланга. Александер-Арнольд после выхода на замену вместо Джеймса тоже попробовал.

Фирмино и Карвальо разочаровывали на последней стадии. А вот хозяева создали еще парочку роскошных шансов. Алиссон потащил несколько едва ли не мертвых мячей. Пока мерсисайдцы жалко бились о глухую стену впереди, вблизи своих ворот позволяли вдвое больше моментов на простеньких, но на удивление эффективных контрах. По сути большинство возможностей забить у гостей приходили после навесов. Трент мог сравнять после подачи Робертсона – классный сейв Хендерсона помешал.

Если бы не Алиссон, быть разгрому. Фабиньо стал далеко не первым "красным", который завозился в центре поля и привез острую атаку. Йейтс упустил еще один выход один на один с бразильским голкипером. Александер-Арнольд подал штрафной, Ван Дейк из вратарской вновь не то пробивал, не то простреливал. Ироничная улыбка Клоппа подытожила очередную упущенную возможность. Хендерсон выдает 6 сейв. Это уже было очень остро. Робертсон подал угловой, Ван Дейк расстреливал с нескольких метров, Салах с прибежавшим от своих ворот Алиссоном не смогли добить.

Nottingham Forest 1-0 Liverpool

xG: 2.51-2.45



Scenes at the City Ground.



A huge win for Steve Cooper's side – their first in the Premier League since August 14.#NFFC | #NFOLIV pic.twitter.com/WlJRg4Tjk4 — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) October 22, 2022

Обмен ударами на самом финише. Хендерсон перегнал своего визави по количеству спасений (7:6), хозяева попали в штангу пустых ворот. Ливерпуль продолжил безвыигрышную серию на поле Фореста, которая в рамках чемпионатов Англии длится вот уже 38 лет. Команда Клоппа остается на 7 месте с 16 очками и 4 баллами отставания от топ-4. За 13 туров текущего сезона мерсисайдцы проиграли (3) уже больше, чем за весь предыдущий (2). Кроме этого, продолжается выездной кошмар в нынешней АПЛ: набрали 2 очка из 15 возможных! Ноттингем одерживает лишь вторую победу в сезоне, благодаря чему до встречи Лестера против Вулверхэмптона поднимается со дна таблицы на предпоследнюю строчку. Столько же очков (9) имеют еще и Лидс, Астон Вилла и упомянутые "волки", но у них матчи в запасе.