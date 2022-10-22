Перемоги над Ман Сіті та Вест Хемом, вочевидь, не додали Ліверпулю впевненості. Навіть з усіма кадровими проблемами мерсисайдці не мають права програвати одній з найгірших команд ліги. Долю звітного матчу вирішив лише один гол, який у свій актив записав Тайво Авоньї. Форвард встановив рекорд Ноттінгем Форест, ставши першим гравцем в історії клубу, який забивав у всіх трьох матчах АПЛ на домашньому стадіоні, які починав у стартовому складі.

Ліверпуль програв найгіршій команді АПЛ – героїчний Аліссон не врятував від 38-річного прокляття

Команда Клоппа залишилася на 7 місці з 16 очками і 4 балами відставання від топ-4. За 13 турів поточного сезону мерсисайдці програли (3) вже більше, ніж за весь попередній (2). Своєю чергою Ноттінгем здобув лише другу перемогу в сезоні, завдяки чому до зустрічі Лестера проти Вулверхемптона піднявся з дна таблиці на передостанню сходинку.