В чемпионате Англии может произойти шумная отставка. Главный тренер Арсенала Микель Артета размышляет над своим будущим.

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Как сообщает Sport.es, Микель Артета раздумывает над тем, что покинуть Арсенал. Испанский специалист сообщил о своем решении ближайшему окружению. Тренер Арсенала хочет посмотреть, как будут развиваться события в течение нескольких месяцев.

Артета возглавил "канониров" в 2019 году. Его действующее соглашение действует до конца сезона 2024/25. Под руководством испанского специалиста Арсенал завоевал Кубок Англии в сезоне 2019/20 и дважды выигрывал Суперкубок Англии (2020, 2023).

Напомним, что в составе "канониров" выступает украинский защитник Александр Зинченко.

Следует заметить, что известный источник, близкий к Арсеналу, не подтверждает слухи. Они считают, что это желание близких к Барселоне СМИ дать сигнал Артете.

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