Презентация новичков Бранна вышла из-под контроля. После официального ужина 12 футболистов норвежского клуба взяли выпивку, вызвали девушек и поехали на афтерпати на свой домашний стадион, сообщает издание Bergens Tidende.

"Подхватила" допинг через секс и стала новой героиней фанов – страстная украинка прославилась после вылета с Олимпиады

Гуляния продолжались всю ночь. Камеры зафиксировали массовую оргию игроков и приглашенных "гостей". Также футболисты устраивали соревнования по бегу голышом по газону.

"Это неприемлемо. Утром у нас состоялся серьезный разговор. Ясно, что для этих 12 человек последствия будут максимально серьезными. Будут ли они участвовать в матче в воскресенье? Ну вы сами понимаете, что группа очень большая, поэтому нужно принять взвешенное решение", – заявили в клубе.

После 14-ти туров норвежского первенства Бранн находится на дне таблицы, завоевав лишь 7 очков.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років