Презентація новачків Бранна вийшла з-під контролю. Після офіційної вечері 12 футболістів норвезького клубу взяли випивку, викликали дівчат та поїхали на афтерпаті на свій домашній стадіон, повідомляє видання Bergens Tidende.

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Гуляння тривали усю ніч. Камери зафіксували масову оргію гравців та запрошених "гостей". Також футболісти влаштовували змагання з бігу голяка по газону.

"Це неприйнятно. Вранці у нас відбулася серйозна розмова. Ясно, що для цих 12 осіб наслідки будуть максимально серйозними. Чи будуть вони брати участь в матчі у неділю? Ну ви самі розумієте, що група дуже велика, тому треба ухвалити зважене рішення", – заявили у клубі.

Після 14-ти турів норвезької першості Бранн перебуває на дні таблиці, здобувши лише 7 очок.

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