Дисциплінарний комітет УЄФА покарав "вікінгів" технічною поразкою з рахунком 0:3, повідомляє Твіттер NFF.

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Через виявленого гравця з коронавірусом уряд Норвегії фактично не пустив команду та тренера Ларса Лагербека за кордон. На поєдинок останнього туру проти Австрії зібрали новий склад, який і завершить турнір. У Норвезької федерації футболу є 5 днів, щоб подати апеляцію на рішення УЄФА щодо матчу проти румунів.

Зауважимо, що навіть в таких умовах Норвегія зберегла шанси на вихід в елітний дивізіон Ліги націй. Для цього вистачить перемоги над Австрією з будь-яким рахунком, окрім 1:0. Утім, здійснювати подвиг доведеться без головних зірок – Холанда, Едегора та інших.

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