Норшелланн в одни ворота обыграл Лудогорец (7:1) во 2-м туре Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига конференций 2023/24, 2-й тур

Группа H

Норшелланн – Лудогорец – 7:1

Голы: Ингвартсен, 2 (пен), Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 33, 74, Сон, 68 (авт), Расмуссен, 86 – Вердон, 9 (пен)

Игорь Пластун не заявлен на групповой турнир Лиги конференций, поэтому не участвовал в позоре Лудогорца. Все пошло не так уж на 2-й минуте, когда Норшелланн реализовал пенальти. Болгары сумели отыграться, ответив своим 11-метровым, однако дальше был сплошной провал.

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Голкипер Лудогорца Серджио Падт на ровном месте привез гол в свои ворота, отдав мяч сопернику. "Подвиги" вратаря поддержали и защитники, позволявшие датчанам все, что они хотели. Все завершилось фиаско со счётом 7:1.

После двух туров у Лудогорца и Норшелланна по три очка. Группу H возглавляет Фенербахче, набравший 6 баллов.