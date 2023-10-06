Норшелланн в одні ворота переграв Лудогорець (7:1) у 2-му турі Ліги конференцій. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2023/24, 2-й тур

Група H

Норшелланн – Лудогорець – 7:1

Голи: Інгвартсен, 2 (пен), Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 33, 74, Сон, 68 (авт), Расмуссен, 86 – Вердон, 9 (пен)

Ігор Пластун не заявлений на груповий турнір Ліги конференцій, тому не брав участі у ганьбі Лудогорця. Все пішло не так вже на 2-й хвилині, коли Норшелланн реалізував пенальті. Болгари зуміли відігратися, відповівши своїм 11-метровим, проте далі був суцільний провал.

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Голкіпер Лудогорця Серджіо Падт на рівному місці привіз гол у свої ворота, віддавши м'яч супернику. "Подвиги" воротаря підтримали і захисники, які дозволяли данцям все, що вони хотіли. Усе завершилося фіаско з рахунком 7:1.

Після двох турів Лудогорець і Норшелланн мають по три очки. Групу H очолює Фенербахче, який набрав 6 балів.