Норшелланн – Лудогорець – 7:1 – відео голів і огляд ганьби партнерів українця у Лізі конференцій
Норшелланн в одні ворота переграв Лудогорець (7:1) у 2-му турі Ліги конференцій. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Ліга конференцій 2023/24, 2-й тур
Група H
Норшелланн – Лудогорець – 7:1
Голи: Інгвартсен, 2 (пен), Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 33, 74, Сон, 68 (авт), Расмуссен, 86 – Вердон, 9 (пен)
Ігор Пластун не заявлений на груповий турнір Ліги конференцій, тому не брав участі у ганьбі Лудогорця. Все пішло не так вже на 2-й хвилині, коли Норшелланн реалізував пенальті. Болгари зуміли відігратися, відповівши своїм 11-метровим, проте далі був суцільний провал.
Ліга конференцій: команда українця отримала 1:7, Фред віддав асист, Астон Вілла вирвала перемогу в доданий час
Голкіпер Лудогорця Серджіо Падт на рівному місці привіз гол у свої ворота, віддавши м'яч супернику. "Подвиги" воротаря підтримали і захисники, які дозволяли данцям все, що вони хотіли. Усе завершилося фіаско з рахунком 7:1.
Після двох турів Лудогорець і Норшелланн мають по три очки. Групу H очолює Фенербахче, який набрав 6 балів.