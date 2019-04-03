Нойок: Украина и Беларусь – две одинаковые страны, одинаковый менталитет

Украинский хавбек Динамо Брест Александр Нойок рассказал об адаптации в Беларуси.

"Я в Беларуси довольно-таки много времени. Я проникся белорусским менталитетом. Я понимаю, что у меня украинский паспорт, но к белорусской жизни я очень привык. Разделения нет.

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У нас, в принципе, две страны одинаковые – одинаковый менталитет. Никаких вопросов. Так, знаете, через мой говор шутят. Ведь я "гэкаю", но это нормально", – цитирует Нойка Tribuna.com.

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Напомним, Александр Нойок выступает в Беларуси с марта 2016 года, когда из харьковского Металлиста перешел в Динамо Минск.