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Нойок: Украина и Беларусь – две одинаковые страны, одинаковый менталитет

06:30 43 Читати українською
Нойок: Украина и Беларусь – две одинаковые страны, одинаковый менталитет
Александр Нойок

Украинский хавбек Динамо Брест Александр Нойок рассказал об адаптации в Беларуси.

"Я в Беларуси довольно-таки много времени. Я проникся белорусским менталитетом. Я понимаю, что у меня украинский паспорт, но к белорусской жизни я очень привык. Разделения нет.

"Авторитаризм? Это правильно, здесь есть стабильность", – Нойок – о жизни в Беларуси

У нас, в принципе, две страны одинаковые – одинаковый менталитет. Никаких вопросов. Так, знаете, через мой говор шутят. Ведь я "гэкаю", но это нормально", – цитирует Нойка Tribuna.com.

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Напомним, Александр Нойок выступает в Беларуси с марта 2016 года, когда из харьковского Металлиста перешел в Динамо Минск.

Теги
Мир Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
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