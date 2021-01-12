Украинец тренируется вместе с брестским Рухом, сообщает Telegram-канал Родны футбол.

Хачериди может вернуться в Украину после ухода из Динамо Брест

Официально Нойок еще не получил статус свободного агента, но уже занимается поисками нового места работы. В сезоне-2020 он провел за Динамо Брест 29 матчей, отличился 4 голами и 6 ассистами. Теперь хавбек может присоединиться к недавнему принципиальному сопернику, если не найдет другой вариант за рубежом.

Напомним, что ранее Александра Нойока связывали с российскими Крыльями Советов.

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