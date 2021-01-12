Півзахисник Олександр Нойок все ж може залишитися у чемпіонаті Білорусі.

Українець тренується разом з брестським Рухом, повідомляє Telegram-канал Родны футбол.

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Офіційно Нойок ще не отримав статус вільного агента, але вже займається пошуками нового місця роботи. У сезоні-2020 він провів за Динамо Брест 29 матчів, відзначився 4 голами та 6 асистами. Тепер хавбек може приєднатися до нещодавнього принципового суперника, якщо не знайде інший варіант за кордоном.

Нагадаємо, що раніше Олександра Нойока пов'язували з російськими Крильями Совєтов.

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