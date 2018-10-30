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Нойок став найкращим гравцем Динамо Брест в матчі проти Динамо Мінськ

16:02 191 Читать на русском
Нойок став найкращим гравцем Динамо Брест в матчі проти Динамо Мінськ
Олександр Нойок / Фото: Динамо Брест

Український хавбек Олександр Нойок продовжує феєрити у чемпіонаті Білорусі.

У 26 турі чемпіонату Білорусі Динамо Мінськ приймав Динамо Брест, в якому грають Олександр Нойок та Олексій Хобленко. До речі, попереднім клубом Нойока було саме мінське Динамо.

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Фанати брестської команди визнали Олександра найкращим у протистоянні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначимо, що Хобленко провів на полі 81 хвилину, але відзначитися результативними діями не зумів.

Чемпіонат Білорусі, 26 тур

Динамо Мінськ – Динамо Брест – 1:1

Голи: Роша, 25 – Савицький, 75

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