Вратарь Баварии Мануэль Нойер в который раз записал свою фамилию в историю статистики чемпионата Германии.

Вчера (5 февраля) лидер мюнхенцев провел очередной "сухой" матч против Герты (1:0). Всего Нойер пересекался со "Старой дамой" в 23 поединках чемпионата и 16 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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Это самый большой показатель голкипера против одного клуба в истории Бундеслиги, сообщает официальный сайт Баварии. Предыдущий рекорд принадлежал Оливеру Реку (экс-кипер Кикерс, Вердера и Шальке), который за свою карьеру накопил 15 "сухих" матчей против Боруссии М.

Добавим, что сейчас Нойер провел 425 матчей в рамках Бундеслиги, в 200 из них оставлял соперников без забитых мячей.

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