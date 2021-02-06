Командам пришлось играть, пока с неба падал снег. Возможно, именно этим объяснит свой промах с пенальти Роберт Левандовски. Поляк впервые за два года не сумел забить с 11-метровой отметки. До сих пор он успешно исполнял приговор 17 раз подряд.

Бавария удержала непростую победу над Гертой – берлинцы продлили безвыигрышную серию до шести матчей

К счастью для Баварии, не сбился прицел у Комана. Француз пробивал с линии штрафной, а рикошет сделал тщетными любые попытки голкипера берлинцев достать мяч.

Таким образом, Бавария набрала 48 очков, увеличив отрыв от второго места до десяти зачётных баллов – впрочем, на выходных конкуренты могут несколько сократить дистанцию. Герта, имея в активе 17 зачётных баллов, держится над зоной плей-офф за выживание в Бундеслиге. Арминия, которая идёт в ней, имеет столько же очков.

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